Terör örgütü SDG, Halep'te İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına ateş açtı

Terör örgütü SDG, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın ekibine ateş açtı. Olayda gazeteciler yara almadan kurtuldu.

Terör örgütü SDG, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında çekim yapan İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibine ateş açtı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri, (SDG), Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında haber çekimi için bulunan İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibini hedef aldı. Teröristler haber çekimi yapan Erkan Özbudak, Lider Olgun ve Uğur Dönek'in bulunduğu araca ateş açtı. Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken, gazeteciler ise şans eseri yara almadan kurtuldu. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
