Schueller'in 3 koruması yakalandı, 7 milyon 150 bin dolar ele geçirildi

Schueller'in 3 koruması yakalandı, 7 milyon 150 bin dolar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller'in 3 koruması İstanbul'da yakalandı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit ele geçirildi.
İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz Çarşamba günü MİT ve polisin ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalanan kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller'in 3 koruması düzenlenen operasyonla yakalandı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 farklı adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 mermi ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı