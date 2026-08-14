Sazan Sarmalı: Kuyumcuların Hesapları Bloke

Adana'da dolandırıcıların "Sazan sarmalı" yöntemiyle kuyumculardan altın satın alması, kuyumcuları da mağdur ediyor. Dolandırıcılık olaylarının ardından yapılan şikayetler üzerine paranın gönderildiği kuyumcuların banka hesaplarına bloke konulurken, bazı esnafın yüz binlerce liralık parası kullanılamaz hale geliyor. Mağdur kuyumcular, yaşadıkları sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Son dönemde özellikle ev ve araç satışlarında "Sazan sarmalı" yöntemini kullanan dolandırıcılar, mağdur ettikleri vatandaşlardan aldıkları paraları farklı kişilerin banka hesaplarına gönderiyor. Dolandırıcılar, bu yöntemle kuyumcuların hesaplarına aktarılan paralarla altın satın alıyor.

Dolandırıldığını fark eden vatandaşların polise veya savcılığa başvurmasının ardından ise soruşturma kapsamında para transferlerinin yapıldığı hesaplar incelemeye alınıyor. Adli süreç devam ederken kuyumcuların banka hesaplarına bloke konulabiliyor. Dolandırıcılıkla herhangi bir ilgisi bulunmayan kuyumcular ise hem paralarını kullanamıyor hem de ticari faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

Adana'da da son dönemde çok sayıda kuyumcunun hesabına "Sazan sarmalı" yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar nedeniyle bloke konulduğu öğrenildi. Bazı kuyumcuların hesaplarında 1 milyon liranın üzerinde, bazılarında ise 200-300 bin lira civarında paranın bloke edildiği belirtildi.

"Birçok meslektaşımız mağdur"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Bu konuyla ilgili Türkiye'de sektörümüze mensup birçok meslektaşımız mağdur durumda. Adana'da da bu tür sorunlarımızı maalesef yaşamaktayız. Bir kişinin kötü niyetli olarak bir başka vatandaşı dolandırması ve hesabını kuyumcuya ait olan bir hesaba para gönderilmesi, bankanın da bunu bloke etmesi kuyumcu arkadaşlarımızı mağdur etmekte. Çünkü bunun karşılığında parasını aldığı malın ürün ödemesini yapıyor, faturasını kesiyor, ticari işlemlerini ve mali işlemlerini tamamladıktan sonra banka şüphe üzerine hesaba bloke koyuyor. Ayrıca suça konu olan miktar kadar değil, o hesapta ne kadar para varsa onların üzerine bloke koymakta. Bu da bizim mağduriyetimize yol açmakta. Çünkü mahkeme sonuçlanıncaya kadar devam etmekte bu süreç. Çeşitli hukuki yollardan başvurduğumuz halde maalesef sonuç alamayan arkadaşlarımız ve mağdur olanlarımız var" dedi.

"4 yıldır devam eden süreç var"

4 yıldır bir esnafın mahkeme sürecinin devam ettiğini de anlatan Başman, "4 yıl önce bir esnafımız yine bu şekilde mağdur oldu. 600 bin lirasına bloke kondu. 4 yıldır devam eden, o zaman yarım kilodan fazla altın alan bu rakam, bunca zaman sonra maalesef 100 gram dahi altın alamamakta. 4 yıldır mahkeme devam etmekte, sonuçlanmadı. Sonuçlansa bile arkadaşımın altın bazındaki mağduriyeti çok daha fazla" diye konuştu.

"Sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz"

Kamu bankasındaki 280 bin lirasına bloke konulan esnaf Tolga Akyıldız, "Yaklaşık 6 ay önce, tanımadığımız bir müşteri iş yerimizden alışveriş yapmak istedi. Kendi sorumluluk alanlarımızı son derece yerine getirdik, uymamız gereken kurallara uyduk. Detaylı bilgileri edindikten sonra her şeyi harfiyen yerine getirdiğimiz için satışı gerçekleştirdik. Satışın gerçekleşmesine müteakip çok kısa bir süre sonra, işlem tutarı kadarınca, tam işlem tutarı kadarınca hesabımıza bununla alakalı bir bloke konuldu. Bu konuyla alakalı gerekli mercilere gittikten sonra, bu sürecin bir dava süreci olduğu, bu dava sürecinin sonuçlanmasına müteakip paramızın tekrar hesabımıza yatırılması gerektiğini bize söylediler. Biz de şu anda bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz. Tek sevindiğimiz nokta meblağın çok yüksek olmaması" ifadelerini kullandı.

"1 milyonu kullanamıyoruz"

'Sazan sarmalı' dolandırıcıları nedeniyle özel bir banka hesabına tamamen bloke konulan ve hesabındaki 1 milyon lirayı kullanamayan esnaf Emre Tatar, "Ocak ayından bu yana süreç devam ediyor. Müşterimiz geldi, alışveriş yaptı, IBANa para attırdı, ne olduğunu da bilmiyoruz. Balıkesir'den bloke katıldı diyorlar. Balıkesir'e ulaşıyoruz, savcılık diyor ki "Bizle alakalı değil" diyor. Emniyete ulaşıyoruz, arıyoruz, bilgi vermiyorlar. Avukat gönderiyoruz, bilgi vermiyorlar. Yani mağduruz. İçeride paramız var. 2 bankada blokem var, 1 milyona yakın mağduriyetimiz var. Hiç kullanamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Paramız sürekli eriyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı