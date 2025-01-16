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Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

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Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmen, bugün savunmalarını yaptı. Kara Harp Okulu'nda soruşturmaya konu olan yemini ettiren teğmen Ebru Eroğlu, savunmalarının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler bugün savunmasını yaptı.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN"

Kara Harp Okulu'nda soruşturmaya konu olan törende yemini ettiren teğmen Ebru Eroğlu, savunmalarının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eroğlu, "Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz" ifadelerini kullandı.

Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

TEĞMENLER SAVUNMALARINI YAPTI

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve avukatları, saat 13.35'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi. Teğmenler ve avukatları, sözlü savunmalarını fotoğraf ve video ile de destekledi. Bu amaçla, savunmaların alınacağı salona, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan projeksiyon cihazları yerleştirildi. Avukatlar görselleri, Kurul saatinden önce salona ulaştırdı.

Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

KURULLARIN KARARLARI 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE AÇIKLANACAK

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" veya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı" kararlarından biri veriliyor. Kurulların kararları, 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanarak, tebliğ edileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekçeli kararın, hazırlanması ve onaylanmasının ardından kamuouyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen "Silahlı Kuvetlerden ayırma" cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (51)

Haber YorumlarıMelih İnce:

İktidar yanlış yolda, hepimiz Atatürk’ün askeriyiz!

Yorum Beğen209
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Haber YorumlarıMGk:

Kimse o şerefli üniformayla siyaset yapamaz defol git Chp 'de ayakçılık yap

Yorum Beğen277
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Haber Yorumlarıprince murad:

elbet bir.gun kurtulacağız bu haramilerin saltanatindan

Yorum Beğen175
Yorum Beğenme212
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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Gün gelecek bu gençler ülkeyi kurtaracak statürk düşmanı olan bir iktıdara oy verenler vatan haimidir

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme230
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Haber YorumlarıRıdvan Göker:

Bizde geri adım atmıyoruz.Hz Muhammed SAV in askerleriyiz…

Yorum Beğen277
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Haber YorumlarıBörü 24:

Şüphesiz Bizlerde Hz. Muhammed Mustafa çizgisinde olacağız, Alparslan gibi, Ertuğrul gibi, Türk Töresi ve yaradanın Rızası için nefes alıp vereceğiz.

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Haber YorumlarıMGk:

Devlete meydan okuyan herkes bedelini öder 15 Temmuz da akıllandırmadı sizi

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Haber Yorumlarıemre null:

acımayın kanunsuzluk yapan tegmenlere ulkenin ya seçilmiş hükumetine saygi duyacaksın ya da görevden alinacaksin

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme87
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Haber Yorumlarıerkan96:

Buda bölücülüğün başka bir yanı. Asker her şeyden kurallara titizlikle uymalı. Kimin adını kullanırsa kullansın asla başına buyruk hareket etmemeli.

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

En az onlar bunlar dedikleriniz (kim olduklarını söylemeye cesaret edemediğiniz şahıslar) kadar şaibelisiniz.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme23
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