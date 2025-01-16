Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler bugün savunmasını yaptı.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN"

Kara Harp Okulu'nda soruşturmaya konu olan törende yemini ettiren teğmen Ebru Eroğlu, savunmalarının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eroğlu, "Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz" ifadelerini kullandı.

TEĞMENLER SAVUNMALARINI YAPTI

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve avukatları, saat 13.35'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi. Teğmenler ve avukatları, sözlü savunmalarını fotoğraf ve video ile de destekledi. Bu amaçla, savunmaların alınacağı salona, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan projeksiyon cihazları yerleştirildi. Avukatlar görselleri, Kurul saatinden önce salona ulaştırdı.

KURULLARIN KARARLARI 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE AÇIKLANACAK

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" veya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı" kararlarından biri veriliyor. Kurulların kararları, 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanarak, tebliğ edileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekçeli kararın, hazırlanması ve onaylanmasının ardından kamuouyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen "Silahlı Kuvetlerden ayırma" cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.