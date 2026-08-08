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Antalya'da Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki motosikletin kontrolünü kaybeden 25 yaşındaki Berkant Özer, düşerek kafasını kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptı. Kaskının çıkması sonucu ağır yaralanan genç sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da seyir halindeki motosikletin kontrolden çıkması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 DY 454 plakalı motosiklet ile seyir halindeki Berkant Özer (25), henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Seyir halindeyken yalpalamaya başlayan motosikletin kontrolünü sağlayamayan Özer, düşerek sürüklenmeye başladı. Asfalt zeminde sürüklenen genç motosiklet sürücüsünün kaskı başından çıkarken, kafasını önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında durabildi. Yerde hareketsiz yatan Berkant Özer'in yardımına arkadan gelmekte olan araç sürücüleri koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 25 yaşındaki motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Berkant Özer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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