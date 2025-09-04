Savcının katledilmesiyle ilgili olay iddia: İşten çıkartıldığı için tepki göstermiş

İstanbul Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. 53 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can. G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

3 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı katleden Mustafa Can G.'nin, olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can G.'nin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın ardından restorana gelerek bilgi aldı. Soruşturmanın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görev yaptığı, olay yerindeki incelemelere İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin de katıldığı belirtildi.

İŞTEN ÇIKARTILMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞ

Öte yandan korkunç cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar da büyük ses getirdi. Cinayetin gerçekleştiği restoranın işletmesinin Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a ait olduğu, 19 yaşındaki katil zanlısının hem işten çıkartılmasına tepki gösterdiği hem de alacağı olduğu gerekçesiyle birkaç kez mekana gittiği ifade edildi.

DİNLEMEDEN MEKANDAN ÇIKARTTIRMIŞ

Savcı Kayhan'ın bu talepleri dinlemeden kendisini mekândan çıkarttırdığı ve Mustafa Can. G.'nin son gidişinde ise cinayeti işlediği öğrenildi.