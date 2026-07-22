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Dolandırıcılar bu kez "oğlum" oyunu kurdu, polis son anda engelledi

Dolandırıcılar bu kez 'oğlum' oyunu kurdu, polis son anda engelledi
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Nevşehir'de telefonla arayıp kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadından para ve altın istedi. Kadın caddede gördüğü polis ekiplerine durumu anlatınca dolandırıcılık girişimi engellendi.

Nevşehir'de telefonla aradıkları yaşlı kadını kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan şüphelilerin planı, kadının caddede gördüğü polis ekipleri sayesinde bozuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şükran C.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıtarak adının bir soruşturmaya karıştığını öne sürdü. Şüpheliler, kadının evindeki para ve altınların incelemeye alınması gerektiğini söyleyerek bunları kendilerine teslim etmesini istedi.

Dolandırıcılar, planlarının ortaya çıkmaması için de dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Telefonla görüştükleri sırada Şükran C.'ye, kendi numaralarını cep telefonuna "Oğlum" adıyla kaydettirdiler. Böylece kadının sarrafa ya da banka şubesine gitmesi halinde telefonla konuştuğu kişinin oğlu olduğu izlenimini vermeyi amaçladılar. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle para ve altınlarını bozdurmak için yola çıkan Şükran C., cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerini görünce şüphelenerek durumu anlattı. Kadının telefonunu inceleyen polis ekipleri, arayan kişilerin dolandırıcı olduğunu belirledi. Ekipler, Şükran C.'ye hiçbir hakim, savcı ya da polis memurunun vatandaşları telefonla arayarak para, altın veya ziynet eşyası talep etmeyeceğini anlatarak dolandırıcılık girişimini engelledi.

Polis ekipleri, vatandaşlara benzer yöntemlerle yapılan aramalara itibar etmemeleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para veya altın isteyen kişilere kesinlikle inanmamaları ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak güvenlik güçlerine bilgi vermeleri çağrısında bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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