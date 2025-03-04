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Satsikhuri Camii Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Satsikhuri Camii Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Satsikhuri köyünde çıkan yangında, 18. yüzyıldan kalma tarihi Satsikhuri Camii tamamen yanarak yok oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Acara Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Satsikhuri köyünde çıkan yangında 18. yüzyıldan kalma tarihi Satsikhuri Camii kullanılamaz hale geldi.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Khulo şehrinin Satsikhuri köyünde, 3 Mart akşamı çıkan yangında 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarına ait Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi cami kullanılamaz hale geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına yerel ekipler ve vatandaşlar müdahale ederken alevlerin hızla yayıldığı cami tamamen yandı.

Gürcistan'ın kültürel miras listesinde yer alan Satsikhuri Camii, ilk olarak Paksadzeebi köyünde inşa edildi. Zamanla yıkılan ve farklı köylere taşınan cami 1828 yılında Laz ustalar tarafından Didachara köyünde yeniden inşa edildi, 2002 yılına kadar varlığını sürdürdü. Cami daha sonra Satsikhuri köyüne taşındı.

Satsikhuri Camii, 2006 yılından itibaren kültürel miras olarak kabul edildi. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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