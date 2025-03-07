Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de bir vatandaşın "Hiçbir problemi yok" denilerek satın aldığı otomobil, noter işlemlerinin ardından alevlere teslim olup küle döndü.
İzmir'in Menemen ilçesinde ikinci el araç alan bir vatandaş, satıcının "Aracın hiçbir problemi yok" sözlerine güvenerek noter satışını tamamladıktan sonra hayatını şokunu yaşadı.
SEYİR HALİNDEYKEN TUTUŞTU
Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayan araç, vatandaşın çaresiz bakışları arasında küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de araç kullanılamaz hale geldi.