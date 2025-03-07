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Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı

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İzmir'de bir vatandaşın "Hiçbir problemi yok" denilerek satın aldığı otomobil, noter işlemlerinin ardından alevlere teslim olup küle döndü.

İzmir'in Menemen ilçesinde ikinci el araç alan bir vatandaş, satıcının "Aracın hiçbir problemi yok" sözlerine güvenerek noter satışını tamamladıktan sonra hayatını şokunu yaşadı.

SEYİR HALİNDEYKEN TUTUŞTU

Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayan araç, vatandaşın çaresiz bakışları arasında küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil satın alan vatandaş, noter işlemi sonrası hayatının şokunu yaşadı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli Kemal:

Türkiye de babama bile güvenmem,herkes çakal olmuş,birbirini öpen öpene

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Haber Yorumlarımurat toprak:

yazik abi. az daha para verip ekspert yaptirmaniz sart.

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

peguaut zaten sorunlu araçlardır ama şans tabi geçmiş olsun

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Haber YorumlarıDağıstan:

Satılan araba için satandan , belli bir süre için güvence alınmalı...

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Haber YorumlarıO Z:

Pejö alınırmı be.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

menemen den araç alınmaz.......

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Exper ve iyi bir motor ustası şart tabi. En azindan kaçaklari görür söylerdi. Belki kurtulabilirsin felaketten. Hepsi de çare olmayabilir kader kısmet böyleymiş boynunu büküp gideceksin. Ama bunları yaptırmadan aldıysan boynun daha bükülür ah vah çok dersin. Dememek lazım hele Türkiye de hiç dememek lazım.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

2 el alırken dikkat edip düşünülmeli biraz

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