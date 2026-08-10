Sason'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Sason ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak yoldan çıktı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü E.Ç., olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan E.Ç.'ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı