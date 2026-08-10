Sason'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı
Batman'ın Sason ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü E.Ç., ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.
Kaza, Sason ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak yoldan çıktı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü E.Ç., olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan E.Ç.'ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.