Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros'un Mecidiye ve Yayla Sahillerinde yarım saat arayla boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 - Güncelleme:

Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros'un Mecidiye ve Yayla Sahillerinde yarım saat arayla boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk olay Mecidiye Sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yüzmek için sahile gelen aile üyeleri denize girdi.

Bir süre aile üyelerinden biri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Onun yardımına diğer kuzenleri ve diğer aile üyeleri yardım etmeye çalıştı; ancak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için gittiklerinde diğerleri de boğulma tehlikesi geçirdi.

5 gencin de boğulma tehlikesi yaşadığı panik dolu o anlarda sahildeki diğer vatandaşlar da yardıma koştu.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen gençlerin durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

İlk vakadan yaklaşık yarım saat sonra başka bir boğulma vakası da Yayla Sahilde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, denize giren bir yaşlı bir adam suda boğulma tehlikesi geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs daha sonra entübe edilerek Keşan Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - 3. Sayfa

Saros Körfezi Mecidiye Edirne Keşan 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title