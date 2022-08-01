Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros'un Mecidiye ve Yayla Sahillerinde yarım saat arayla boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk olay Mecidiye Sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yüzmek için sahile gelen aile üyeleri denize girdi.

Bir süre aile üyelerinden biri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Onun yardımına diğer kuzenleri ve diğer aile üyeleri yardım etmeye çalıştı; ancak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için gittiklerinde diğerleri de boğulma tehlikesi geçirdi.

5 gencin de boğulma tehlikesi yaşadığı panik dolu o anlarda sahildeki diğer vatandaşlar da yardıma koştu.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen gençlerin durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

İlk vakadan yaklaşık yarım saat sonra başka bir boğulma vakası da Yayla Sahilde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, denize giren bir yaşlı bir adam suda boğulma tehlikesi geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs daha sonra entübe edilerek Keşan Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.