Haberler

Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı

Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı Haber Videosunu İzle
Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapılan denetimde bir şarküteri işletmesinde kıyma makinesinin kurtlandığı ve işletmenin hijyen açısından yoksun olduğu görüntüler mide bulandırdı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaya çıkan olayda işletmeye yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesildi.

  • Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir şarküteri mağazasında kıyma makinesinin kurtlandığı tespit edildi.
  • İşletmede 840 kilogram kanatlı eti, 1.169 kilogram kırmızı et ve 112,5 litre süt imha edildi.
  • Şarküteri işletmesine yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesildi ve işletme faaliyetten men edilip mühürlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı. Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı.

ŞARKÜTERİDEKİ ETLER BOZUK ÇIKTI

21 Kasım'da Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen denetimler sırasında bir şarküteri mağazasında et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı

KIYMA MAKİNESİ KURTLANMIŞ

İşletmedeki kıyma makinesinin hali ise mide bulandırdı. Kıyma makinesinin kurtlandığı görüldü.

ETLER İMHA EDİLDİ

Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi. 840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı

42 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Şarküteri işletmesine yapılan denetim sonucunda toplamda yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesilerek işletme faaliyetten men edilip mühürlendi. Öte yandan Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gökçeada Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bunlara izin verenler utansın

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBASRALI HASAN:

Nasıl utansınlar haya kalmamış onlar kendileri gittkleri yere önceden taze et gidiyor.

yanıt71
yanıt2
Haber YorumlarıALİ BEY:

HİÇ KİMSE MAVAL OKUMASIN ÜLKE OKYANUSTA ROTASIZ GEMİ MİSALİ.

yanıt53
yanıt6
Haber YorumlarıFerhat Soylu:

Bu ülkede adalet mi var ki. Daha geçen gün genç bir mühendis kız bulaşık suyundan yapılan kahve yüzünden komalık oldu ve şu an hala ölümle pençeleşiyor. Onu komalık eden kafe sahipleri şu an hiç bir şey olmamış gibi aramızda geziyorlar. Hani adalet hani kanun. Bu kızı bu hale getirenlerin ceza alması için illaki o kızın ölmesi mi gerekiyor. Nasıl bırakırsınız ya nasıl bırakırsınız. Zavallı kız şu an ölümle pençeleşirken nasıl bırakırsınız kafe sahiplerini?

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

adalet mahallesi Bursa'da hürrüyette fazla aramayın

yanıt17
yanıt3
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bu ara avrupadada oldu. Ispanyanin mallorca adasında biri bayat balık ve deniz ürünleri satmaya kalkmış. O sirkete 5 milyon TL ceza kesdiler. Bizde yok ceza falan. Bidaha bidaha yapıyorlar.

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

hep avrupa dememizin sebebi bizi yillardir yönetenlerin aklina veya isine gelmeyen seylere dikkat cekmek icindir,misal almanyada marketlerde kasapta bir seferde 5 Kg dan fazla kiyma cekmek ve kiyma makinasinda et birakmak yasaktir et dogranan tezgah ve kiyma makinasi öglen ve aksam 90 derece kaynar suyla yikanmak zorundadir, her önüne gelen kasaplik yapamaz dükkan acamaz okuldan alinan ustalik belgesi gerekir belgesi olmayanda kiyma cekemez saglik karnesi olmayanda tezgahta calisamaz.

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEce Kayabasi:

Kapatmak ve hapis cezası vermek daha mantıklı degilmi. Bu cezası ödül 40 kl kurtlu kiyma parası ..ne güzel degilmi 800 tl ye kiyma al oda kurtlu bozuk çıksin ne güzel muslumanlik

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Fisher:

Yorumuna aşık oldum.desem inanirmisin

yanıt7
yanıt1
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.