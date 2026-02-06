Haberler

Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Şarkışla ilçesinde jandarma operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 28 Ocak günü yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde; 100 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 102 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap ve 4 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirilmiştir. Olayla ilgili uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlaması ile hakim karşısına çıkan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine göderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
