Şarkıcı Zeynep Bastık, asistanını oy sırasında bekletti

Yerel seçim kapsamında oyunu kullanmak üzere saat 13.30 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, koridorda oy sırasının fazla olması sebebiyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı.

"UÇAKTAN İNDİM MİDEM KÖTÜ, KALABALIK"

Bastık'ın okuldan ayrılmasının ardından yerine oy sırasında asistanı bekledi. Bir süre sonra okula tekrar gelen ünlü şarkıcı, 1244 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Ardından basına konuşan Zeynep Bastık, "Oyumu kullandım gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım. Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kabalık... Sıramı bekledim, oyumu kullandım gidiyorum. Bodrum'daydım. Güzel bir programa konuk oldum ama söylemem sürpriz. Yeni, harika bir program geliyor. Oranın konuğuydum, onun için gittim. Tabii teknede falan bir sarsıldım yani. Kendime gelmeye çalışıyorum" dedi.