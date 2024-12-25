Sarıyer Seyrantepe'de Okul Servisi Devrildi
İstanbul Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda bir okul servisi devrildi. Olay, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibiyle müdahale edilen büyük bir kaza olarak kaydedildi. Detaylar daha sonra açıklanacak.
Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi
İSTANBUL - Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa