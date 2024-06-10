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Boğaz'daki Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Memduh Paşa Yalısı'nda çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan 130 milyon liralık döviz çalıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. Film gibi soygun sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, hırsızları peşine düştü.

ALARMI SUSTURUP MASKELİLERİ İÇERİ ALDI

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

Boğaz'daki Mehmud Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar

130 MİLYON LİRALIK DÖVİZİ ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Boğaz'daki Mehmud Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar

POLİS HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Boğaz'daki Mehmud Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Sarıyer Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Sokrates:

bankaya koyamadıklarına göre kara para anlaşılan önemli olan kimin parası mafyanınsa güwenlikçiler bişeyleri yuttu

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Umut Dünyası:

Sanki bankadakiler ak para :))

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Ahmet AKGÜL:

Ne paralar dönüyor ama dengesiz dağılım var. Halk çekiyor kahrını.

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Alkurt:

Ahmet, cok haklisin..siyasetciler rahat, mafya rahat, DÖVLET BIZE bahmirler rahat, kara para aklayan rahat, cemaat Tarikatlar rahat, Vakif adi altinda parayi götürennler rahat, mülteciler ..vs rahat, yanliz Aziz Türk Milleti rahat degil, cünkü sirtimizdan geciniyorlar..YAZIKLAR olsun

yanıt11
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murat dural:

O yalı kimin? o kadar paranın orada ne işi var?

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Kent Blue:

Merak edip arastirdim Reza Zarrab'ın ablasının çıktı hiç de şaşırmadım

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dikduran adam:

topu topu 4 milyon dolar

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Adem:

Cebinde sigara parası olmayan adam.(!)..Sen de yorum yaparsın artık buna

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Kmal e:

güvenlikcinin daha calismasina gerek yok malı götürmûş

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Mehmet :

130 milyon TL diyor haber başlığında. Ama detaylarda döviz diye belirtmişler. Şimdi hepimizin aklında 2 soru işareti var. Bir: bu para neden bankada değil? İki: bu paranın kaynağı ne?

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