Sarıyer'de Sürpriz Polis Denetimi: 162 Kişi Kontrol Edildi

İstanbul Sarıyer'de, polis ekipleri dün akşam ilçe genelindeki sokaklarda 'Sürpriz' denetim gerçekleştirdi. Denetimde 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 32 araç ve 27 motosiklet kontrol edildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde dün akşam 21.00-22.00 saatleri arasında sürpriz denetim gerçekleştirildi. Denetime 6 resmi ekip, 5 motorize ekip, 1 mobil park ekibi, 1 güvenlik büro ekibi ve 6 önleyici şube motorize ekibinden oluşan toplam 50 polis ekibi katıldı. Çalışmalar sırasında mahalledeki sokaklar ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde 6 iş yeri incelenirken, 162 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT), 32 araç ve 27 motosiklet ise aranarak kontrolden geçirildi.

Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan ilçe genelinde yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edileceği öğrenildi. - İSTANBUL