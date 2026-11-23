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Sarıyer'de şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan çatı nedeniyle sokaktaki ahşap direk devrilirken, binanın dış cephesindeki korkuluklar da zarar gördü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda Sarıyer Yeniköy Tahir Sokak'taki 3 katlı binanın çatısı şiddeti rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının uçması ile birlikte sokakta bulunan ahşap direk devrildi. Binanın dışındaki korkuluklar zarar görürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Çatı uçması sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çatının uçtuğu anlar ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle ağaçların ve direğin şiddetle sallandığı kameraya yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı