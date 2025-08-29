Sarıyer'de Scooter ile Saldırı: 17 Yaşındaki Şüpheliler Gözaltında

Sarıyer'de Scooter ile Saldırı: 17 Yaşındaki Şüpheliler Gözaltında
Sarıyer'de scooter kullanan iki çocuk, bir araç sürücüsünün önünü kesip tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri, 17 yaşındaki şüphelileri gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Sarıyer'de, scooter kullanan 17 yaşındaki iki çocuk bir araç sürücüsünün önünü kesip tehdit ve hakaretler savurdu. Tartışmaya başlayan tarafları diğer sürücüler ayırırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Sarıyer Emirgan Mahallesi'nde, cadde üzerinde scooter kullanan iki şahıs, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir araç sürücüsünün önünü kesti. Araç sürücüsüne tehdit edip, hakaretler savuran ve saldırmaya çalışan şahıslar ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Diğer sürücülerin araya girdiği olayda, iki şahıs olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yürütülen çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler C.İ. ve Y.G.'nin 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, İstinye Mahallesi'nde gözaltına alındı. Emniyette ki sorgulama işlemleri tamamlanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
