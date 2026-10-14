Sarıyer'de sağanak yolları göle çevirdi, rögarlar taştı, o anlar kameraya yansıdı

Sarıyer'de sağanak yolları göle çevirdi, rögarlar taştı, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da etkili olan sağanakta Sarıyer'de yollar göle döndü, Kireç Burnu Mahallesi ve Bahçeköy Caddesi'ni su bastı. Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şelaleyi andıran görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sarıyer Kireç Burnu Mahallesi ve Bahçeköy Caddesi'ni su bastı. Yokuş aşağı inen yol şelaleye döndü. Sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Yaşana o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı