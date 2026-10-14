Sarıyer'de sağanak yolları göle çevirdi, rögarlar taştı, o anlar kameraya yansıdı

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Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şelaleyi andıran görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sarıyer Kireç Burnu Mahallesi ve Bahçeköy Caddesi'ni su bastı. Yokuş aşağı inen yol şelaleye döndü. Sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Yaşana o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı