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Sarıyer'de plakasını katlayan motosiklet sürücüsü yakalandı, bir polis memuru yaralandı

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Sarıyer'de plakasını katlayan motosiklet sürücüsü yakalandı, bir polis memuru yaralandı
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Sarıyer'de plakasını katladığı motosikletle kaçan sürücü, polisin dur ihtarına uymayınca yaklaşık 300 metre süren kovalamacayla yakalandı. Müdahale sırasında bir polis memurunun sağ elindeki tarak kemiği kırıldı; sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıyer'de plakasını katladığı motosikletle ilerleyen sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonunda sürücü yakalanırken müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı.

Olay, 20 Ağustos tarihinde saat 19.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş denetimi yapan polis ekipleri, plakasını katladığı motosikletle ilerleyen sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, motosikletle kaçtı. Polis ekipleri, yaklaşık 300 metre süren kovalamacanın ardından, sürücü Metin K. (21)'yi yakaladı. Müdahale sırasında bir polis memurunun sağ elindeki tarak kemiği kırıldı. Bir suç kaydı bulunan Metin K. hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan işlem yapıldı ve şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda bir polis yaralandı

Metin K., durdurulmasının ardından polis ekiplerine direndi. Müdahale sırasında bir polis memuru sağ elinden yaralandı. Hastanede yapılan kontrollerde polis memurunun sağ elindeki tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisinin ardından polis memuru, Metin K.'den şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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