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Sarıyer'de otomobil ağaca çarptı, ağaç yerinden söküldü

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Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı ağaç yerinden söküldü.

Kaza, Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde saat 17.00'da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan Seat Leon marka araç ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan kadın bayıldı. Ağaç çarpma sonrası yerinden söküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bayılan kadını hastaneye kaldırırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polisler olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükdere Caddesi Sarıyer Maslak İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Yaşam Güncel Haberler

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