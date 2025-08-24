Sarıyer'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hava desteğiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bazı hayvanlar etkilendi.

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Hava desteğinin de sağlandığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık bir alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, helikopter desteği ile birlikte yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle zabıta, itfaiye ve orman ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri de alındı. Yangından etkilenen hayvanlar için olay yerine sevk edilen ekipler, kaplumbağa gibi etkilenen hayvanlara müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıyla alevler geniş alana yayılmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

"Orman çok kötü bir şekilde yanmış"

Yangını görünce yardıma koşan Bünyamin Özkan isimli vatandaş, "Yangını yolda fark edince gelip yardımcı olmak istedim. Burada gördüklerimiz çok üzücü. Orman çok kötü bir şekilde yanmış. Sığ bir bölgede olsaydı sonuçları daha kötü olabilirdi. Kaplumbağa burada yanmış. Belki yaşıyordur diye çalıların içinden çıkarmaya çalıştım ama maalesef ölmüş. Lütfen orman yakınlarında ateş yakmayalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
