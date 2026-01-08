Haberler

Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen adam hayatını kaybetti
İstanbul Sarıyer'de sahil kenarında motosikletine binmeye çalışan bir genç, bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, motosikletine bakmak için tekrar denize atlarken boğuldu.

İstanbul Sarıyer'de sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan genç, bilinmeyen nedenle denize düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan adam, iddiaya göre denizdeki motosikletine bakmak için tekrar denize atladı. Denizden çıkamayan genç adam boğuldu.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, harekete geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Uğur, sudaki motosikletine bakmak için tekrar denize girdi. Uğur'un sudan çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonrası denizden çıkarılan Kemal Uğur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - İSTANBUL

