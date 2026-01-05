Haberler

Sarıyer'de kaybolduktan 7 saat sonra bulunan kadının kurtarılma anları ortaya çıktı

Sarıyer'de kaybolduktan 7 saat sonra bulunan kadının kurtarılma anları ortaya çıktı
Sarıyer Rumeli Feneri'nde mantar toplarken düşen Ayfer Özmen, 7 saat süren arama çalışmalarının ardından yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, kadını soğuktan korumak ve yaralarına müdahale etmek için çaba gösterdi.

Sarıyer'de, Rumeli Feneri'ne mantar toplamak için giden ve kendisinden haber alınamayan Ayfer Özmen'in 7 saat süren arama çalışmalarının ardından kurtarılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sarıyer Rumeli Feneri orman yolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden mantar toplamak için çıkan ve Rumeli Feneri'nde ormana gelen Ayfer Özmen'den haber alınamamış, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı komandolar, UMKE, AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Özmen, ormanlık alanda uçurumun kenarında denize yakın bir yerde TSK'ya bağlı komandolar ve jandarma ekiplerince yaralı olarak gece saatlerinde 7 saat süren çalışmaların ardından bulunmuştu.

Kadının yeni kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

Bacağında kırık olan Özmen, sarp kayalıkların olduğu karadan düştüğü yerden çıkarılamazken, sahile yanaşan Kıyı Emniyeti'ne bağlı bota alınarak ambulansa götürülmüştü.

Yaralı halde kurtarılan kadının bota koyulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Ekiplerin Ayfer Özmen'i soğuktan korumak için ısıtıcı battaniyeye sardığı, kırık bacağına müdahale ettiği ve boynunda ise boyunluk olduğu görülüyor. Ekiplerin kadını düştüğü yerden kurtarmak için dakikalarca uğraştığı görüldü.

Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından Özmen'in, travma kontrolü amacıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
