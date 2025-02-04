Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik

Ankara ziyareti öncesi Şara'dan çarpıcı çıkış: Türkiye'ye söz verdik
MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

AFAD Başkanı'na MGK'da kritik görev
Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir

Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa...

Sarıyer'de Kazan Dairesindeki Yangın Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de Kazan Dairesindeki Yangın Büyümeden Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde bir evin kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki binalara ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Sarıyer'de bir evin kazan dairesine başlayıp hızla yayılan yangın binayı kül ederken, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki binalara ve ormana yayılması önlendi. Yangının büyüklüğü dron ile görüntülendi.

Yangın 02.30 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin kazan dairesinde başlayan yangın hemen yanındaki boş kümese de sıçradı. Hızla büyüyen yangın sonucu bütün sokağa duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ormanlık alana ve çevre evlere sıçrama riskine karşı çevredeki evler tedbiren tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana ve diğer binalara sıçramadan 1 saatlik uğraş sonucunda kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda şans eseri dumandan etkilenen de olmadı. Yangın ve yoğun duman dron ile görüntülendi.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye olay yerinden ayrılırken kazan dairesinin ve kümesin olduğu bina kullanılamaz hale geldi. Yetkiler olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Schengen başvuruları için sürpriz adım
img

Eski öğrencilerinden birini daha yanına alıyor
img

Canlı yayında isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.