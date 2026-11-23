Sarıyer'de kayıp aslan için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Sarıyer'deki kayıp aslan olayı hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aslanın sahibi henüz tespit edilemedi.
İstanbul Sarıyer'de kayıp aslan olayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan aslanın sahibi henüz tespit edilemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı