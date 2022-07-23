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Son dakika haber! Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı Sarıyer'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan kamyon gecekondunun üzerine uçtu.

Sarıyer'de kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 4 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan kamyon gecekondunun üzerine uçtu. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda mahsur kalan 4 kişi yaralandı.

Olay, 03.00 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağıya seyir halinde olan bir kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki 34 GB 3401 plakalı otomobile vurduktan sonra sokak üzerinde bulunan gecekondunun üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu gecekonduda yaşayan Fatma Y., Miray Y., Kadir Y.,Hasan Y. ve kamyon şoförü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Göçük altında kalan yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Gecekonduda yaşayan Fatma Y., Miray Y., Kadir Y. ve kamyon şöförün yaralı olduğu öğrenilirken Hasan Y. nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonun üzerine uçtuğu gecekonduda çalışmalar devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Furkan Doğan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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