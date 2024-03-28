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Sarıyer'de Kafeteryada Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Sarıyer'de bir kafeteryada İsveçli tarafların arasında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın gürültüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların önce tartıştıkları sonra kavga çıktığı ve ateş açıldığı görülüyor.

Sarıyer Ayazağa'da geçtiğimiz hafta Pazartesi yaşanan olayda bir kafeteryada iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Daha sonra kafeden çıkan taraflar silahla çatışmıştı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı (35) olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu (33) bacağından silahla yaralanmıştı. Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan o çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şahsın kafeteryaya girip ateş açtıkları 3 kişiyi dışarıya çağırdıkları görülüyor. Tartışmanın büyümesiyle ortalık bir anda karışıyor ve silahlar ateşleniyor.

Saldırıya uğrayan olay yerinde ölmüştü

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Adrese gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise silahla vurulan Mazlum Ayrancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bacağından vurulan Umut Koyuncu Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Saldırganları yakalama çalışması sürüyor

Polisin yaptığı çalışmalarda olay yerinde 1 adet tabanca bulunurken, 8 adet boş kovan tespit edilmişti. Şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobilde ise detaylı inceleme yapılmıştı. İncelemelerin ardından Mazlum Ayrancı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polis, olaya karıştığı belirlenen Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayazağa Sarıyer İsveç 3.Sayfa Güncel Haberler

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