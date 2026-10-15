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Sarıyer'de iş yerini kurşunlayan motosikletli iki şahıs 1 kişiyi yaraladı

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Sarıyer'de iş yerini kurşunlayan motosikletli iki şahıs 1 kişiyi yaraladı
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Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıyer Deresi Sokak'taki iş yerine motosikletli iki şahıs silahlı saldırı düzenledi. Saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda 1 kişi yaralanırken, yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'de bir iş yerine motosikletli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıyer Deresi Sokak'ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle gelen şüpheliler, iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olay sırasında iş yeri sahibi H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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