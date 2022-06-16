İETT otobüsü karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 6 yaralı
AA - 3. Sayfa
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Sarıyer'de, İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Öte yandan araç içinde sıkışan şoförün ekipler tarafından başarıyla kurtarıldığı bilgisi edinildi.
İstanbul'un Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SIKIŞAN YOLCU VE ŞOFÖR OTOBÜSTEN ÇIKARILDI
Otobüste sıkışarak yaralanan otobüs şoförü ve 5 yolcu araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Olay yerinden ilk görüntüler şu şekilde:
AA / Taha Erham Keleş - 3. Sayfa