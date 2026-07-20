Sarıyer'de hatalı park yapan sürücülere ve değnekçilere operasyon: 54 işlem yapıldı, 84 bin 948 TL para cezası uygulandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde hatalı park yapan sürücülere ve değnekçilere yönelik yapılan denetimde 54 işlem yapılırken toplamda 84 bin 948 TL trafik idari para cezası uygulandı. Öte yandan vale belgesi olmayan 2 kişi de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da Sarıyer ilçesi Köybaşı Caddesi üzerinde vale, değnekçi şahıslara ve yasak araç parklanmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde hatalı park eden, duraklayan ve taşıt yoluna, trafiği güçleştirecek şekilde bir malzeme koyan şahıslar belirlendi. Denetimde 54 işlem yapılarak toplamda 84 bin 948 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, vale belgesi olmayan Y.Ş. (42) ve K.Ş. (33) isimli şahıslar da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' ten adli işlem yapıldı.

Şahısların sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı