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Sarıyer'de Gençler İETT Otobüsüne Saldırdı

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Sarıyer'de bir grup genç, durak dışında otobüse binmek isteyince şoförün durmaması üzerine İETT otobüsünü yumrukladı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de bir grup genç İETT otobüsüne saldırıp camları yumrukladılar: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de iddiaya göre durak dışında otobüse binmek isteyen bir grup genç, İETT şoförünün durmaması üzerine otobüse saldırdı. Saldırganların otobüsü yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Sarıyer'de bulunan Borsa İstanbul Durağı mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, İETT otobüsüne durak haricinde durdurarak binmek isteyen bir grup genç, şoförün durmaması üzerine otobüse saldırdı. Otobüsün camlarını yumruklayan, küfür ve hakaret eden grup cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin İETT otobüsünün camlarını yumrukladığı ve şoföre küfür ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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