Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de gece kulübünde çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sarıyer'de bir gece kulübünde çıkan tartışma sonrası silahlarla mekanı tarayan saldırganlarla polis arasında çatışma yaşandı. Olayda 2 polis, 2 mekan çalışanı ve 1 taksici yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekipleri saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor.

Sarıyer'de gece kulübünde çıkan tartışma sonrası silahlarla mekanı tarayan saldırganlarla, olaya müdahale eden polis arasında çatışma çıktı. Olay neticesinde 2 polis, 2 mekan çalışanı ve 1 taksici yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 04.45 sıralarında Sarıyer Umar Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne girmeye çalışan kişi veya kişilerle mekan çalışanları arasında kavga çıktı. Mekandan çıkan kişi veya kişiler daha sonra silahlarla geldikleri mekana kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma yaşandı.

2 polis memuru ve 3 vatandaş yaralandı

Saldırganlar ve polis arasında çıkan çatışmada ismi öğrenilemeyen 2 polis memurunun yanı sıra taksi şoförü H.I., mekan çalışanları Y.T. ve S.T. isimli şahıslar yaralandı. Çıkan çatışma sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü H.I.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çıkan çatışmada onlarca merminin sıkıldığı görülürken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede uzun süre incelemelerde bulundu. Bazı mermilerin çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Ocak 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! AK Parti Şereflikoçhisar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik kimdir? AK Parti Yenimahalle adayı kim oldu? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir? 24 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? AK Parti Polatlı adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı kimdir? AK Parti Nallıhan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş kimdir? 24 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! AK Parti Kalecik adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal kimdir? 24 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! AK Parti Haymana adayı kim oldu? AK Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut kimdir? AK Parti Gölbaşı adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek kimdir? AK Parti Etimesgut adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title