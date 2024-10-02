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Sarıyer'de Eski Eş Dehşeti: Silah Tutukluk Yapınca Kadın Ölümden Kurtuldu

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İstanbul Sarıyer'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Yasemin Çakmakçı, silahın tutukluk yapması sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Olay sonrası saldırgan gözaltına alındı.

Sarıyer'de eski eş dehşeti: Silah tutukluk yapınca ölümden kıl payı kurtuldu

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de eski eşini vurmak isteyen adamın silahı tutukluk yapınca kadın, ölümden son anda kurtuldu. Şahsın, kadını kurtarmak isteyen kadının çalışanına ve bir vatandaşa silah çektiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Çakmakçı 1 buçuk yıl önce eşi Kenan C'den boşandıktan sonra ailesinin desteği ile Sarıyer Reşitpaşa'da iş yeri açtı. Eski eşinin tehditlerinden bıkan Çakmakçı, kendisinin ve 7 yaşındaki kızının hayatından endişe ederek defalarca şikayette bulundu. Hakkında uzaklaştırma kararına alınan eski eş Kenan C, kadını rahatsız etmeye devam etti. Kenan C, en son Cumartesi günü Yasemin Çakmakçı'nın iş yerinin karşına arabasını park ederek dükkanı gözetlemeye devam etti. O esnada çöp atmaya çıkan Çakmakçı, eski eşini görmesiyle hızla dükkana gitmeye başladı. Kadının iş yerine döndüğünü gören Kenan C, Çakmakçı'ya çakmakçıya silahı doğrultup ensesinden vurmak istedi. Şüpheli iki sefer tetiği bastı ancak silah tutukluk yapınca kadın ölümden son anda kurtuldu.

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtulan Çakmakçı, iş yerine giderek polise ihbarda bulundu. Bu esnada eski eş arabasına binerek kaçmak istedi. Ancak iş yeri çalışanı Erhan Kalp'in kendisinin fotoğraflarını çekmeye çalıştığını gören Kenan C, silahını silahını çekerek üzerine yürüdü. İkili arasında arbede yaşandı. Kenan C, arbede esnasında tetiğe bastı ve silah ateş etmedi. Saldırgan daha sonra arabasına binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu saldırgan eski koca Kenan C'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Eski eşi tarafından silah doğrultulan ancak ölümden kıl payı kurtulan Yasemin Çakmakçı, "Boşandığım günden 3 gün sonra tehdit, şantaj ve iftira olayları başladı. Çocuğumun düşkünlüğünden dolayı iyi olup başta dikkate almamıştım. Ama son beş altı aydır bu davranışları çok fazla arttı. Dayanamadım ve birkaç defa şikayetçi oldum. Bu şikayetlerimden çeşitli bahaneler söyleyerek kaçtı. Bu davranışların sebebi genelde kıskançlık oluyor, hayatımda birisi olacak diye korkuyor galiba bilmiyorum.

Çocuğundan ayırdınız beni diye tehditler savurdu. Ama uyuşturucu madde kullandığı için çocuğumu uzak tutuyordum" dedi.

İş yerinde kurye olarak çalışan ve olayı gören Erhan Kalp, "Şahsı ilk ben fark ettim zaten. Araçta şüpheli bir şahıs vardı. Ablanın da eski eşi zaten sürekli tehtid ve tacizde bulunuyormuş. Tanımadığım için ablaya sordum. Şahsı teyit ettikten sonra KADES'e basalım dedim. Şahıs o değilse bile zaten şüpheli biri yani. Caddede çok fazla vatandaş vardı. Arabada gizlenmiş ve şüpheli biri gibi duruyordu. Sonra abla çöp atmaya gidip eski kocasını teyit ediyor ve KADES'e bastı. O esnada arabadan çıkıp koşup silah çekti. O sırada buradaydım ve arabanın resmini çekmek için koştum ve bana da saldırdı. Bende elimden silahı almaya çalıştım ve bir arbede yaşandı. Boğuşma esnasında silahın namlusu defalarca göğsüme, suratıma geldi. Eğer silah tutukluk yapmayıp ateş alsaydı bana ve başkalarına kurşun gelebilirdi" diye belirtti.

Sarıyer'de Eski Eş Dehşeti: Silah Tutukluk Yapınca Kadın Ölümden Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa

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