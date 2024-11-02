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Sarıyer'de Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Sarıyer'de elektrikli bisiklet bataryasının patlaması sonucu 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, yangında zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarıyer'de elektrikli bisiklet bataryasının patlaması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Mehmet Gökay Odabaş, uyumadan önce bisiklet bataryasını şarja taktı. Şarjda bomba gibi patlayan batarya sonrası evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Odabaş hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Odabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ekim tarihinde Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Evine geldikten sonra elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takarak uyumaya başladı. Gece saatlerinde şarja takılı olan batarya yüksek bir gürültüyle bomba gibi patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Patlama seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada uykuda olan Mehmet Gökay Odabaş yoğun duman nedeniyle zehirlenerek bayıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından bulunarak evden çıkarılan Odabaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Odabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Gökay Odabaş'ın memleketi Ordu'da defnedildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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