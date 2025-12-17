Haberler

Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Güncelleme:
Sarıyer Derbent Mahallesi'nde gece saatlerinde 2 katlı bir binanın üst katındaki dükkandan çatlama sesi geldi. Üst kat geriye kayarak arkasındaki gecekonduya yaslandı. Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Sarıyer'de gece saatlerinde 2 katlı binanın üst katında yer alanda dükkan zemininden çatladı. Çatlama sonrası üst katı kayan bina, arkasında bulunan gecekondunun çatısına yaslandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan bir dükkan zemininden henüz bilinmeyen sebeple çatladı. Çatlak sonrası üst katı geriye doğru kayan bina, arkasında bulunan bir gecekonduya yaslanarak sabit kaldı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dükkana giriş kapatıldı ve dükkan mühürlendi. Kayma sebebiyle dükkanın camlarının kırıldığı görüldü. Binada inceleme yapan ekipler binadan örnek alarak laboratuvara gönderdi. Binanın arkasında yer alan gecekonduya yaslanması ve her iki binanın da boş olması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Dükkanın tahliye edileceği öğrenilirken bitişik nizamında bulunan diğer binalar tahliye edilmedi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

