Sarıyer'de aslan arama çalışmaları 16 saattir sürerken Uskumruköy'de yollar kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sarıyer'de dün akşam saatlerinde aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan yakalama çalışmaları yaklaşık 16 saattir sürüyor. Uskumruköy'de jandarmanın güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolları kapatmasıyla bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.
Sarıyer'de görülen aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
Sarıyer'de dün akşam saatlerinde bir gelen bir ihbar üzerine hakerete geçen ekiplerin, aslanın yerinin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmaları yaklaşık 16. saattir sürüyor. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar havadan görüntülenirken, Uskumruköy'de jandarmanın güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolları kapattığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı