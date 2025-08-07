Sarıyer'de Aşırı Hız Kaza Yaptırdı: 1 Yaralı

Sarıyer'de Aşırı Hız Kaza Yaptırdı: 1 Yaralı
Sarıyer'de aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, önündeki araca çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de sürücüsünün aşırı hız yaptığı ileri sürülen otomobil, önce bir araca ardından bariyere çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BNZ 679 plakalı otomobilin sürücüsü cadde üzerine hızla ilerlediği esnada önünde normal hızla seyreden 34 GDA 039 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlerin sol tarafına çarptı ardından savrularak kaldırıma vurdu. Hız yaptığı ileri sürülen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
