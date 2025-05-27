Sarıyer'de Anaokulunun Çatı Katında Yangın Çıktı

Sarıyer'de özel bir anaokuluna ait binanın çatı katında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı. İtfaiyenin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 00.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Açık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir anaokuluna ait binanın çatı katında elektrik kontağından başlayan yangın hemen yanındaki binaya da sıçradı. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatının ahşap olması sebebiyle yangın uzun süre kontrol altına alınamazken 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde ambulansta tedavi edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL