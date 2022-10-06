Yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Sarıyer'de, sabah saatlerinde 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız feci şekilde hayatını kaybetmişti. Genç kızın hayatını kaybetmeden önce öğrenci yurdunun içerisinde dolaştığı anlara ilişkin son görüntüleri ortaya çıktı. Sarıyer Ayazağa'da bulunan 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar, bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü. DÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu. Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Ölüm nedeni araştırılan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Maha Ibrahim Omar'ın, hayatını kaybetmeden önce yurt içerisindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın, yurt içerisinde yalnız dolaştığı ardından asansöre binerek kantin katına çıktığı görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sarıyer 3. Sayfa Güncel Haberler

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