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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası temizlik ve riskli yapıların yıkımı sürüyor

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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası yollarda ve stadyumda biriken balçık temizleniyor, dere yatağındaki riskli yapıların yıkımı sürüyor. Bölgedeki çalışmaları takip eden mahalle sakini Mustafa Çakmak, 'Normal hayata dönüyoruz' diyerek çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinin ardından temizlik ve riskli binaların yıkımı için çalışmalar sürüyor. Selin ardından yollarda ve stadyumda biriken balçık ekipler tarafından temizlenirken, dere yatağında bulunan ve risk oluşturduğu belirtilen yapıların iş makineleriyle yıkımına başlandı. Bölgedeki çalışmalar havadan ve karadan görüntülendi.

Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinin ardından bölgede oluşan balçığın temizlenmesi için ekipler çalışma başlattı. Yollarda biriken çamur ve balçık temizlenirken, stadyum içerisinde de temizlik çalışmaları yürütüldü. İş makinelerinin çalışmalarıyla stadyum ve çevresindeki bazı yapıların yıkımına başlandı.

Sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen dere yatağındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, bölgedeki son durum dronla da görüntülendi. Görüntülerde stadyumda biriken balçığın temizlenmesi, iş makinelerinin yıkım çalışmaları ve çevrede yürütülen çalışmalar yer aldı.

"Normal hayata dönüyoruz"

Bölgedeki çalışmaları takip eden mahalle sakini Mustafa Çakmak, Ayazağa'da doğup büyüdüğünü belirterek, "Ayazağa'da doğduk, büyüdük. Bu şekliyle iyi olmadı Ayazağımız için ama hayırlısı. İnşaat çalışmaları devam ediyor, ıslah çalışmaları devam. Çalışmalardan dolayı memnunuz ama süreç nereye devam eder, nasıl olur onu bilemeyiz. Normal hayata dönüyoruz" dedi.

Sel felaketinde bölgedeki bazı yapıların yıkıldığını belirten Çakmak, "Gördüğünüz gibi şöyle etrafı da gösterebilirseniz. İşte bizim manevi değerlerimizden Kur'an kursumuz, futbol sahamız falan yıkıldı. Yerler neresi olacak bilemiyoruz yani, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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