Haberler

Sarıkamış'ta eğitimi kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sarıkamış genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, özellikle ulaşımda aksamalara neden olurken, Sarıkamış Kaymakamlığı'nca okullar tatil edildi.

Konuyla ilgili olarak Sarıkamış Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşıma merkezi olan okullarda eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü ara verildi" denildi.

Ayrıca köylerden ilçe merkezine gelen öğrenciler ile köy okullarındaki tüm öğrenciler idari izinli sayılacak. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sarıkamış'ta İlçe Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi