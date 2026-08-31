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Sarıkamış'ta Virajı Alamayan Araç Devrildi: 1 Yaralı

Sarıkamış'ta Virajı Alamayan Araç Devrildi: 1 Yaralı
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Sarıkamış'ta etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan araç devrildi. Sürücü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıkamış'ta yağışlı hava ve kayganlaşan yol nedeniyle virajı alamayan araç devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kazıkkaya köyü bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy bölgesinde seyir halinde olan araç, etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarına devrildi.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazaya karışan araç, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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