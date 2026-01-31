Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı

Haberler

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 04.00 sularında meydana geldi. Sarıkamış ilçesine seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ilçe girişinde bulunan kayakçı heykeline çarptı. Kaza da otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
