Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 04.00 sularında meydana geldi. Sarıkamış ilçesine seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ilçe girişinde bulunan kayakçı heykeline çarptı. Kaza da otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS