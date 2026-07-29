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Sarıkamış’ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sarıkamış’ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli bölgesinde seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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