Sarıkamış'ta düşerek ayağını kıran kadının imdadına JAK ekipleri yetişti

Sarıkamış'ta düşerek ayağını kıran kadının imdadına JAK ekipleri yetişti
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde düşerek yaralanan bir kadın, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadının ayağında kırık tespit edildi.

Sarıkamış'ta kayak yaparken düşen ve ayağında sorun olan kadının imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti. Kar motoruna alınan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi 4 numaralı pistte, düşerek yaralandı. Ayağa kalkamayan kadının durumunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, bulunduğu bölgeden JAK timlerince güvenli şekilde alınarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan kadın Sarıkamış Devlet Hastanesi sevk edildi. Tedavi altına alınan ve yapılan kontrollerde kadının sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama, "Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlıklarınca bölge halkımızın ve tatil yapmak amacıyla kayak merkezinde konaklayan vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
