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Sarıkamış'ta Kargo Aracı Alev Alev Yandı

Sarıkamış'ta Kargo Aracı Alev Alev Yandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde bir kargo aracında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kargo aracında henüz sebebi bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve yangına müdahale etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında araç adeta alev topuna dönerken, olay çevrede paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede aracın tamamını sarmasıyla birlikte araçtan yoğun duman yükseldi.

Yangını gören çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunmasının ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Alev alev yanan araca müdahale edilirken, yangının çevreye sıçramaması için de gerekli güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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