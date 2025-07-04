Sarıkamış'ta Dolu ve Sağanak Yağmur Sel Getirdi

Sarıkamış'ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı sele neden oldu. Sel sularının geldiği köyde bazı evlere su doldu, tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan ve etkisini sürdüren dolu ile birlikte şiddetli sağanak yağış seli de beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Beşyol köyünde selden en çok etkilenen alanlardan biri de tarım arazileri oldu. Onlarca dönüm ekili arazi, sel suları ve doludan zarar gördü. Sarıkamış'ta sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor. - KARS