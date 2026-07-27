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Sarıkamış'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü

Sarıkamış'ta orman yangını kısa sürede söndürüldü
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Sarıkamış, Mescitli bölgesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında sadece orman örtüsü zarar görmüş, ağaçlar kurtarılmıştır. Yetkililer, yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerce büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış'ın Mescitli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin sarıçam ormanlarına sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyan yangın, ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında sadece orman örtüsünün zarar gördüğü öğrenilirken, ağaçların büyük bölümünün zarar görmemesi muhtemel bir felaketin önüne geçti. Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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